Часть Севастополя в пятницу обесточат

Полуторачасовые перебои с электричеством с 9 до 17 часов ожидают жителей улиц улиц Евгения Реброва, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Виктора Калганова, Генерала Рихтера, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Летчицы Е. Бершанской, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Евгении Захаровой, Льва Морозова, Кочубея, Федько, Элеваторной, Горной, Артиллеристов, Донской, Колодкина, Летчика Минакова, Летчика Мусатова, Румянцевской. Кроме того, света не будет в переулках Блиндажном, Кирьянова, Сквозном, 1-м и 2-м Аквамариновом, Топазном, в Каспийском проезде и Неровном тупике, на территориях садовых товариществ «Черноморец-2», «Солнышко», «Сапун-гора».