Полярное сияние наблюдали под Иркутском в ночь на 11 октября

В прошлый раз полярное сияние фиксировали в Иркутском районе 12 сентября. А в августе его можно было увидеть в Ольхонском районе. Как правило, полярное сияние появляется в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем земли. Солнечный ветер усиливается при максимальном уровне солнечной активности.