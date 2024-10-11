Полярное сияние наблюдали под Иркутском в ночь на 11 октября

В ночь с 10 на 11 октября в Иркутском районе наблюдатели Иркутского планетария зафиксировали полярное сияние. Увидеть его можно было неподалёку от села Урик в Иркутском районе. Посмотреть на яркое зрелище в черте города проблематично из-за большого количества источников искусственного освещения.
«Это было нереально, феерично, красиво — тот момент, когда камера телефона не передаёт той красоты, которую видят глаза, — пишет одна из наблюдателей Лариса М. — Какие были потрясающие всполохи, а как ярко светились столбы света, которые гуляли по всему небу!».
В прошлый раз полярное сияние фиксировали в Иркутском районе 12 сентября. А в августе его можно было увидеть в Ольхонском районе. Как правило, полярное сияние появляется в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем земли. Солнечный ветер усиливается при максимальном уровне солнечной активности.