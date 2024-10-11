Верховный совет принял Туву в состав СССР 80 лет назад

В результате монголы обнищали и поголовье скота у них во владении сократилось во много раз. Против китайских властей было поднято несколько восстаний, но они не имели шансов на успех до 1911 года, когда кризис империи перешел в острую фазу. Понимая это, монгольская знать решила обратиться за помощью к России. В октябре, одновременно с фатальным для государства Цин Учанским восстанием, в Ханху начали прибывать русские войска. В течение нескольких месяцев местные повстанцы при поддержке казаков выдворили из Монголии всех китайских солдат, которые, по сути, не сопротивлялись из-за поразившего армию революционного разложения. Монголия стала независимым государством, а статус Тувы был тогда не ясен.