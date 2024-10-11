В Новосибирске открылся Синичкин сквер на улице Бориса Богаткова

Напомним, в 2019 году с этой территории вывезли незаконно установленные металлические гаражи, после чего у жителей близлежащих домов встал вопрос: сделать на этом месте парковку или сквер. Победил второй вариант, и на средства гранта удалось сделать проект будущего сквера.