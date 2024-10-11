В Новосибирске открылся Синичкин сквер на улице Бориса Богаткова

В Октябрьском районе Новосибирска появилось новое благоустроенное общественное пространство Синичкин сквер. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Проект благоустройства территории недалеко от домов по адресу ул. Бориса Богаткова, 194/7, 194/8, 194/3 был разработан активистами ТОС «7 микрорайон» и получил поддержку в городском конкурсе субсидий на реализацию общественных инициатив.
Напомним, в 2019 году с этой территории вывезли незаконно установленные металлические гаражи, после чего у жителей близлежащих домов встал вопрос: сделать на этом месте парковку или сквер. Победил второй вариант, и на средства гранта удалось сделать проект будущего сквера.
Одной из основных проблем, с которой столкнулись жители — очень плохой грунт, который десятилетиями отсыпали крошкой и камнями для утрамбовки под гаражами. Его пришлось полностью заменить.
Кроме того, на средства гранта в сквере установили ограждение, освещение и малые архитектурные формы, а также высадили кустарники и засеяли газон.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске из сквера вывозят мусор, который пролежал год после сноса кафе.