Иногда Госдума и Виталий Милонов выдают прогрессивные идеи

Когда у нас пошли на спад все эти гадательно-целительные практики? Когда заработали медицина и церковь. Люди заболевшие или слабые духом перестали оставаться наедине с собой. Помните же время с конца 80-х? Прорва каких-то деятелей занимались лечением рака, правкой грыжи, кодированием от алкоголизма. Народную медицину, вроде пития перекиси натощак и лечения сырой картошкой, не считаем, она была и в советское время. А вот в перестройку также появились гадания на пропавших без вести, расклады по разыскиваемым. Если у людей исчезал близкий, они шли к гадалке и экстрасенсу, потому что в милиции в 90-е был бардак. Даже заявления о пропаже раньше чем через трое суток не принимали. Порой — и при пропаже ребенка.