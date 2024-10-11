5-ти тысячную банкноту продают в Новосибирске почти за 8 миллионов

Объявление появилось на сервисе «Авито».
Истрепанную банкноту номиналом 5 000 продают более, чем в тысячу раз дороже из-за ее необычного «счастливого» номера — 7 777 777.
Продают банкноту за аналогичную номеру сумму — 7 777 777 рублей.
В Первомайском районе продают банкноту с таким же номером, но с номиналом 10 рублей. И стоит она в несколько раз дешевле — 750 тысяч рублей.
Еще одну банкноту с красивым номером продают в Центральном районе Новосибирска. Ее номинал 100 рублей, стоимость — 50 тысяч рублей.