В Самаре отопление подано в более 70% многоквартирных жилых домов

В ходе запуска теплоносителя ответственность возлагается не только на органы местного самоуправления, инженерные службы и ресурсоснабжающие предприятия, но и на управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, которые следят за состоянием отопительных систем непосредственно в домах. Сейчас специалисты сосредоточились на регулировке. Работами охвачены тепловые пункты, теплоузлы, внутридомовые трубы, радиаторы.