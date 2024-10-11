В Самаре отопление подано в более 70% многоквартирных жилых домов

В Самаре в связи с понижением температуры усилены темпы подачи отопления в жилые дома, учреждения социальной сферы и другим потребителям.
На 10 октября тепло получили 72,5% многоквартирных домов, то есть 7 263 дома из 10 013. Из социальных учреждений отапливаются 982, это 81,8%. Отопление получили732 (92,2%) соцучреждения первой категории — детские сады, школы, интернаты и другие подразделения опеки и попечительства, учреждения здравоохранения, а также 250 (61,4%) учреждений соцсферы второй категории — вузы, сузы, учреждения спорта, культуры, дополнительного образования.
В ходе запуска теплоносителя ответственность возлагается не только на органы местного самоуправления, инженерные службы и ресурсоснабжающие предприятия, но и на управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, которые следят за состоянием отопительных систем непосредственно в домах. Сейчас специалисты сосредоточились на регулировке. Работами охвачены тепловые пункты, теплоузлы, внутридомовые трубы, радиаторы.
Нередко после работ, связанных с подготовкой к отопительному периоду, в водяных отопительных системах образуются воздушные пробки, препятствующие нормальной циркуляции горячей воды в системе — завоздушенная часть остается холодной, из-за чего трубы и радиаторы не будут нагреваться либо нагреются лишь частично и крайне слабо. Удалением пробок занимаются управляющие организации.
Обращения самарцев по вопросам подачи отопления принимает диспетчерская департамента городского хозяйства и экологии по телефону
С понедельника, 14 октября будут работать телефоны «горячей линии» по отоплению во всех администрациях районов города, а также в ЕДДС Самары, сообщили в городской администрации.