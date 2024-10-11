Россиянам рассказали, как получить ипотеку без постоянного дохода

Самозанятые работают через приложение «Мой налог», поэтому там же можно оформить справку по форме КНД 1122036, рассказала специалист. Индивидуальным предпринимателям потребуется принести справку 3-НДФЛ с пометкой из налоговой. Также банк может запросить информацию о доходах и расходах ИП, в этом случае потребуется копия книги учёта доходов и расходов, добавила эксперт.