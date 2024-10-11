Россиянам рассказали, как получить ипотеку без постоянного дохода

Банк не выдаст ипотеку человеку, у которого нет доходов. Но если официально трудоустроенному человеку легко подтвердить доходы, то как быть самозанятым? Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина рассказала, как доказать банку платежеспособность.
Доказать свои доходы проще всего гражданам, которые получают белую зарплату на карту банка, объяснила эксперт. Работники, получающие серую зарплату, могут указать её размер отдельно, но банк может связаться с работодателем, чтобы уточнить детали, предупредила Вяльшина. Остальным категориям граждан будет немного сложнее.
Самозанятые работают через приложение «Мой налог», поэтому там же можно оформить справку по форме КНД 1122036, рассказала специалист. Индивидуальным предпринимателям потребуется принести справку 3-НДФЛ с пометкой из налоговой. Также банк может запросить информацию о доходах и расходах ИП, в этом случае потребуется копия книги учёта доходов и расходов, добавила эксперт.
Важно понимать, что банк откажет в ипотеке, если доходы будут небольшими и нерегулярными, разовые подработки время от времени также не будут рассматриваться как постоянный доход, предупредила Ольга Вяльшина в беседе с RT.