Хабаровск перенимает опыт Санкт-Петербурга в трудоустройстве молодежи

«Мы оказываем помощь молодежи с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских домов и коррекционных школ не только в выборе профессии, но и в дальнейшем закреплении в ней. Наши специалисты, среди которых психологи, педагоги и тьюторы, сопровождают молодых людей на всех этапах — от знакомства с профессией до официального трудоустройства», — рассказала руководитель социальной франшизы федерального проекта «Все получится» из Санкт-Петербурга Елена Горбачук.