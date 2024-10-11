Хабаровск перенимает опыт Санкт-Петербурга в трудоустройстве молодежи

В Хабаровске состоялась встреча с представителями некоммерческого сектора из Санкт-Петербурга, на которой обсудили вопросы поддержки молодых людей с инвалидностью и статусом сиротства в поиске работы, сообщает пресс-служба администрации города.
В рамках этой встречи участники обменялись опытом по интеграции молодежи в рынок труда, уделяя внимание инклюзивности и созданию условий для долгосрочного трудоустройства.
«Мы оказываем помощь молодежи с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских домов и коррекционных школ не только в выборе профессии, но и в дальнейшем закреплении в ней. Наши специалисты, среди которых психологи, педагоги и тьюторы, сопровождают молодых людей на всех этапах — от знакомства с профессией до официального трудоустройства», — рассказала руководитель социальной франшизы федерального проекта «Все получится» из Санкт-Петербурга Елена Горбачук.
В 2023 году при помощи этой инициативы в 13 регионах России было трудоустроено более тысячи молодых людей. Этот проект оказывает поддержку не только в поиске работы, но и помогает развивать инклюзивную среду в бизнесе, разрушая социальные барьеры.
Михаил Стремяков, региональный координатор проекта, отметил, что теперь и в Хабаровске готовы перенимать этот опыт. По его словам, сотрудники общественной организации «Чужих детей не бывает» уже завершили онлайн-обучение по сопровождению трудоустройства и начинают разработку собственного проекта в этом направлении.
«Главный результат таких инициатив — это не просто работа, а интеграция молодежи с инвалидностью в общество, создание инклюзивной среды и предоставление реальных возможностей для личностного и профессионального роста», — подчеркнул Стремяков.
Проект «Все получится» направлен на то, чтобы дать молодежи уверенность в своих силах и предложить инструменты для самостоятельного выбора профессии, адаптации в коллективе и долгосрочного карьерного роста.