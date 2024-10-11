Когда дадут воду в пригороде Феодосии

«Процесс заполнения системы и набор давления продолжается. Восстановление водоснабжеия ожидаем в течение дня, на верхних этажах — к вечеру», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в течение дня будет организован подвоз питьевой воды населению по графику.
Ранее на предприятии «Вода Крыма» предупредили, что в Феодосии возможно ухудшение качества питьевой воды в связи с повышенным расходом на ликвидацию пожара на нефтебазе, а также из-за ремонта дюкера Северо-Крымского канала.
Там пояснили, что с 10 октября вода будет подаваться из двух водохранилищ — Феодосийского и Фронтового. После локализации пожара воду снова будут подавать только из Феодосийского водохранилища.
В «Воде Крыма» также сообщили, что жителям поселка Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши воду в четверг будут подавать 10 спецавтомобилей.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов эвакуированы 1137 человек. В трех пунктах временного размещения остаются 129 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.
Вечером 10 октября на терминале произошел выброс горючих материалов.