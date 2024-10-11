Белоруска Арина Соболенко отреагировала на решение Надаля о завершении карьеры

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на решение испанского теннисиста Рафаэля Надаля о завершении карьеры. Своими эмоциями белорусская спортсменка поделилась у себя в соцсетях.
Соболенко у себя на странице в социальных сетях опубликовала видео, где один из лучших теннисистов, выигравший 22 турнира «Большого шлема», а также 92 титула на уровне ATP Надаль говорит о том, что завершает карьеру.
«Легенда! Спасибо за вдохновение как на корте, так и за его пределами», — написала теннисистка.
Ранее мы собрали, что произошло после драматичной победы белоруски Арины Соболенко над Юлией Путинцевой из Казахстана в Ухане 10 октября: «Я почувствовала, как что-то щелкнуло».
Также мы писали, что белорус Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН»: «Посмотрим, что сможем выжать из команды».
Тем временем Белгидромет предупредил о сильных дождях в пятницу 11 октября.
А еще синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 12 октября.