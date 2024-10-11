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Белоруска Арина Соболенко отреагировала на решение Надаля о завершении карьеры

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала решение Надаля завершить карьеру
Источник: Комсомольская правда

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на решение испанского теннисиста Рафаэля Надаля о завершении карьеры. Своими эмоциями белорусская спортсменка поделилась у себя в соцсетях.

Соболенко у себя на странице в социальных сетях опубликовала видео, где один из лучших теннисистов, выигравший 22 турнира «Большого шлема», а также 92 титула на уровне ATP Надаль говорит о том, что завершает карьеру.

«Легенда! Спасибо за вдохновение как на корте, так и за его пределами», — написала теннисистка.

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала решение Надаля завершить карьеру. Фото: соцсети Арины Соболенко

Ранее мы собрали, что произошло после драматичной победы белоруски Арины Соболенко над Юлией Путинцевой из Казахстана в Ухане 10 октября: «Я почувствовала, как что-то щелкнуло».

Также мы писали, что белорус Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН»: «Посмотрим, что сможем выжать из команды».

Тем временем Белгидромет предупредил о сильных дождях в пятницу 11 октября.

А еще синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 12 октября.