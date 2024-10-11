Один день отдыха и неуюта: В Кишинёве тысячи людей проведут пятницу, 11 октября, без электричества — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных на пятницу, 11 октября 2024, отключениях электричества в Кишиневе.
Буюканы
- Площадь Д. Кантемира, 1 — с 10:30 до 12:30.
- К. Ешилор, 30, 30D, 30E, 30G, 30J, 30V, 34−36, 91, И. Прункул (частично) — с 09:30 до 17:00.
- К. Ешилор, 5A — с 09:30 до 11:30.
- Примэверий, 25, Шт. Няга, 1, 3, 5, 7, В. Лупу, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, В. Белинского, 1/1, 2A, 2B, 2/1, 2/2, ⅖, 6−10, 10A, 10/1, 12A, 14A, 14V, 16, 16A, 18, 18/3, 18/4, 20 — с 09:40 до 17:00.
- Б. Лэутару, 1−19, 35/1, 41/1, 2−16, 16A, Буюкань, 2, 4, 6, 6/1, 3, 5, 13A, Ч. Порумбеску, 1−33, 2−8, 12−18, 20, Е. Кока, 1A, 1B, 1V, 3, 5, 7, 7A, 9−11, 11A, 11B, 13A, 13B, 15, И. Некулче, 3, М. Лэтэрецу, 4, M. Тэнасе, 1−17, 2−10, 14−18, 18/1, 22, Примэверий, 44, Шт. Няга, 6−8, 14, 7−9, 15−17, В. Лупу, 4, 6, 6A, 8, 14, В. Белинского, 32/1 — с 09:50 до 17:00.
Центр
- Др. Скиноасей, 3, 3A — с 10:30 до 18:00.
Чеканы
- Узинелор, 201/10, 203, 205/6, 209/1, 209/4, 210, 9999, 2, 14, 128, 132, 138, 142−188, 171, 211−247, 249/1 — с 09:10 до 17:00.
Рышкановка
- А. Ботезату, 1, 7−11, 2−4, П. Рареш, 38, 59, Романэ, 24−26, 30, 30/1, 32 — с 09:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.