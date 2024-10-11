В нескольких районах Волгоградской области стартовал отопительный сезон

Напомним, на фоне резкого похолодания глава региона Андрей Бочаров поставил задачу перед профильными ведомствами о начале отопительного сезона. В каждом муниципальном районе решение принимают органы местного самоуправления, а действие структур координирует региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей и межведомственная комиссия по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы региона к работе в осенне-зимний период 2024—2025 годов.