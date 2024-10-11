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В нескольких районах Волгоградской области стартовал отопительный сезон

Постановления о начале подтопки соцучреждений были подписаны в нескольких муниципальных районах и городских округах региона.

Соответствующие постановления уже подписаны в Котовском, Жирновском, Ольховском, Серафимовичском и Чернышковском районах. Также решения о начале подтопки соцучреждений приняли в Даниловском, Котовском, Старополтавском, Быковском районах, Михайловке и Урюпинске.

Как сообщает регкомитет ЖКХ, тепло поступает в 70 социально значимых объектов (больницы, детсады, школы) и в 170 многоквартирных домов.

Напомним, на фоне резкого похолодания глава региона Андрей Бочаров поставил задачу перед профильными ведомствами о начале отопительного сезона. В каждом муниципальном районе решение принимают органы местного самоуправления, а действие структур координирует региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей и межведомственная комиссия по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы региона к работе в осенне-зимний период 2024—2025 годов.

ЖКХ