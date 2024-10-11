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Более 300 животных отправились в путешествия из аэропорта Иркутска с начала 2024

Питомцы вместе с хозяевами летали в Азию, Европу и дальнее зарубежье
Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года из аэропорта Иркутска в путешествие отправилось более 320 домашних животных. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, компанию в дороге составляли кошки и собаки, но был и один попугай.

— Работниками надзорного ведомства проведены осмотры состояния животных и проверка сопроводительных документов. После завершения всех необходимых процедур домашние питомцы допущены к путешествию, — поделились в ведомстве.

Популярными направлениями для туристов с животными стали страны Азии — Монголия, Таиланд, Китай, Вьетнам и Япония. Питомцы также составляли компанию в путешествиях в страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Таджикистан. Некоторые возили кошек и собак в Европу, другие — в США.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области выписали штрафы командирам двух вертолетов за незаконную посадку на острове Ольхон.