Более 300 животных отправились в путешествия из аэропорта Иркутска с начала 2024

С начала 2024 года из аэропорта Иркутска в путешествие отправилось более 320 домашних животных. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, компанию в дороге составляли кошки и собаки, но был и один попугай.
— Работниками надзорного ведомства проведены осмотры состояния животных и проверка сопроводительных документов. После завершения всех необходимых процедур домашние питомцы допущены к путешествию, — поделились в ведомстве.
Популярными направлениями для туристов с животными стали страны Азии — Монголия, Таиланд, Китай, Вьетнам и Япония. Питомцы также составляли компанию в путешествиях в страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Таджикистан. Некоторые возили кошек и собак в Европу, другие — в США.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области выписали штрафы командирам двух вертолетов за незаконную посадку на острове Ольхон.