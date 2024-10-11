Созданы ускоряющие процесс восстановления костной ткани композитные каркасы

«Наш научный коллектив ведет исследования магнитоактивных материалов в решении вопросов регенерации тканей уже много лет. Доказано, что это клинически безопасные технологии с глубоким проникновением магнитных полей в ткани без затухания и нагрева тканей. В своем исследовании мы совместно с коллегами предложили совместить две перспективные технологии и разработали электроформованные микроволокнисные скаффолды на основе пьезоэлектрического полимера РНВ и композитных магнитных нанонаполнителей на основе магнетита и оксидов графена», — приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, директора международного научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» ТПУ Романа Сурменева.