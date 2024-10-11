Блокпост установили в Караганде

В течение ночи сотрудники полиции проверили 35 автомобилей, перевозивших мясную продукцию. В результате проверок выявлено два нарушения. Так, 56-летний житель региона был задержан за перевозку мяса без необходимых документов. Также для выяснения обстоятельств в отдел полиции был доставлен 25-летний житель одного из поселков области, который перевозил мясо на автомобиле Volkswagen Passat без соответствующих документов.