Блокпост установили в Караганде

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по решению руководства ДП Карагандинской области в целях борьбы с кражами скота на территории рынка «Арай» в Караганде, где реализуется мясная продукция, организован блокпост. Полицейские проводят проверку транспортных средств, перевозящих мясо.
Полиция напоминает, что все граждане, занимающиеся перевозкой мяса и мясной продукции, обязаны иметь при себе ветеринарную справку по форме № 2. Эта форма является сертификатом качества мясной продукции. Его наличие отвечает за надежность и законность приобретения туши.
В течение ночи сотрудники полиции проверили 35 автомобилей, перевозивших мясную продукцию. В результате проверок выявлено два нарушения. Так, 56-летний житель региона был задержан за перевозку мяса без необходимых документов. Также для выяснения обстоятельств в отдел полиции был доставлен 25-летний житель одного из поселков области, который перевозил мясо на автомобиле Volkswagen Passat без соответствующих документов.