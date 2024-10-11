Новосибирский олигарх Эдуард Таран был задержан в Москве

Президент «РАТМ Холдинг» Эдуард Таран из Новосибирска был задержан в Москве. Информацию об этом рассказал источник КП-Новосибирск.
Собеседник издания отметил, что не знает, с чем связано задержание олигарха.
— Есть пока информация, что задержан, но с чем связано, не знаю, — рассказал источник КП-Новосибирск.
Напомним, в «РАТМ Холдинг» входят промышленные предприятия различных отраслей: оптико-электронное приборостроение (АО «Экран-оптические системы»), насосостроение (ОАО «НПО “Гидромаш” и АО “Катайский насосный завод”), стекольная промышленность (ООО “Сибирское стекло”, АО “Завод “Экран”), девелопмент (“РИД Групп”).
Ранее КП-Новосибирск писала о задержании подозреваемых в нападении на военного.