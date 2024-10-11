В Госдуме назвали способ получить компенсацию из-за соседства с сотовой вышкой

«Можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, то можно получить компенсацию от 1 млн рублей и выше, а также инициировать снос данного строения силами местной администрации или компании, которая возводила эту вышку», — сказал он «РИА Новости».
По словам депутата, требовать сноса объекта можно и без заключения медэкспертизы об ухудшении здоровья. Например, если соседи в частном секторе сдали в аренду земельный участок под вышку сотовой связи, то местная администрация самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду из-за сноса объекта. Гаврилов добавил, что данные вышки снижают стоимость участков, домов, квартир, если находятся в близком расположении.
«Находящиеся в непосредственной близости от сотовых вышек объекты недвижимости ниже средних цен на 8−20%, а в некоторых случаях такое соседство вполовину удешевляет жилье», — заявил эксперт.
Ранее, 3 октября, генеральный директор государственного предприятия «Космическая связь» Алексей Волин сообщил, что первый спутник связи «Экспресс-РВ» планируют запустить в 2026 году. Спутник группировки связи будет представлять собой систему из четырех спутников, которые способны работать на высокоэллиптических орбитах четырех разных плоскостей.