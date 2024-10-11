В Госдуме назвали способ получить компенсацию из-за соседства с сотовой вышкой

«Можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, то можно получить компенсацию от 1 млн рублей и выше, а также инициировать снос данного строения силами местной администрации или компании, которая возводила эту вышку», — сказал он «РИА Новости».