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Северное сияние было видно в Беларуси в ночь с 10 на 11 октября 2024 года

Белорусы увидели северное сияние в ночь с 10 на 11 октября

Северное сияние было видно в Беларуси в ночь с 10 на 11 октября 2024 года. Фото опубликовали в официальном телеграм-канале Брестского облисполкома.

В сообщении сказано, что жители Брестской области в ночь с 10 на 11 октября могли увидеть северное сияние. В телеграм-канале добавили, что астрономическое явление можно было увидеть и в Остромечево (Брестский район).

Северное сияние можно было увидеть в Беларуси в ночь с 10 на 11 октября. Фото: телеграм-канал Брестского облисполкома

В Брестском облисполкоме уточнили, что в ночь с 10 на 11 октября Землю накрыла мощная магнитная буря, спровоцированная случившимися вспышками на Солнце. Как передает БелТА, северное сияние можно было наблюдать по всей территории страны.

Северное сияние можно было увидеть в Беларуси в ночь с 10 на 11 октября. Фото: телеграм-канал Брестского облисполкома

Ранее Белгидромет предупредил о сильных дождях в пятницу 11 октября.

Тем временем синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 12 октября.

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