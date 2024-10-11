Северное сияние было видно в Беларуси в ночь с 10 на 11 октября 2024 года. Фото опубликовали в официальном телеграм-канале Брестского облисполкома.
В сообщении сказано, что жители Брестской области в ночь с 10 на 11 октября могли увидеть северное сияние. В телеграм-канале добавили, что астрономическое явление можно было увидеть и в Остромечево (Брестский район).
В Брестском облисполкоме уточнили, что в ночь с 10 на 11 октября Землю накрыла мощная магнитная буря, спровоцированная случившимися вспышками на Солнце. Как передает БелТА, северное сияние можно было наблюдать по всей территории страны.
Ранее Белгидромет предупредил о сильных дождях в пятницу 11 октября.
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