Сергей Шелест рассказал об обработке омских дорог от гололёда

В Омске дорожные службы устраняют последствия ухудшения погодных условий. Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал, что за прошедшие ночь и утро дорожники использовали уже 160 тонн пескосоляной смеси на городских дорогах, мостах и тротуарах. Работы были направлены на предотвращение гололёдицы и обеспечение безопасности пешеходов и водителей.