Сергей Шелест рассказал об обработке омских дорог от гололёда

В Омске дорожные службы устраняют последствия ухудшения погодных условий. Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал, что за прошедшие ночь и утро дорожники использовали уже 160 тонн пескосоляной смеси на городских дорогах, мостах и тротуарах. Работы были направлены на предотвращение гололёдицы и обеспечение безопасности пешеходов и водителей.
Ночные бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) провели масштабное прометание и обработку проезжей части улиц города. Рано утром была выведена мини-техника для работы на тротуарах и пешеходных дорожках.
Особое внимание было уделено подходам к остановкам общественного транспорта. Работы здесь велись вручную, чтобы обеспечить максимальную безопасность для пассажиров. Сотрудники УДХБ тщательно обработали песком подходы к остановкам, снижая риск падений и травм у пассажиров, ожидающих транспорт.
По информации Управления дорожного хозяйства и благоустройства, мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах города будут продолжаться в круглосуточном режиме.