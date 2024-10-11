Самая кровавая в истории России катастрофа Ту-154 в Омске произошла 40 лет назад

Через несколько секунд Бородаенко пробурчал в эфир какой-то звук. Потом на суде запись будут долго разбирать эксперты и придут к выводу, что диспетчер произнес слово «бодно» голосом спящего человека, имея в виду «свободно». Услышав этот звук, Огородников и Вантеев должны были прийти в ужас — их коллега не ответил на запрос с самолета, а на их запрос ответил не по форме и, очевидно, был в неадекватном состоянии: либо спящий, либо пьяный, либо занимался посторонними делами. В случае обнаружения любых странностей в коммуникации между диспетчерами ~правила предписывают не рисковать и отправлять борт на второй круг, но Вантеев и Огородников этого не сделали. Вместо этого они разрешили посадку.~