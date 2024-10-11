В Екатеринбурге назвали имена новых обладателей премии Бажова

Литературная премия имени Павла Петровича Бажова была учреждена в 1999 году Екатеринбургским отделением Союза писателей России и Фондом Тимофеева в память о выдающемся писателе и публицисте. Это старейшая и наиболее статусная литературная награда в Свердловской области, в литературных кругах ее называют «уральской нобелевкой». С 2021 года премия получила общенациональный статус, а в 2022-м выросла до масштабов большого фестиваля.