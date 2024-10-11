В Екатеринбурге назвали имена новых обладателей премии Бажова

В Доме писателя в Екатеринбурге прошла Церемония награждения победителей XXV Общенациональной литературной премии имени Павла Бажова. Новинкой этого года стало вручение премии в номинации «Серебряное копытце» — за литературу для детей.
Лауреатом премии 2024 года в номинации «Малахитовая шкатулка» (проза) стала Яна Немцова (Волгоград — село Моисеево Котовского района Волгоградской области) с повестью «Дети, которые живы».
В номинации «Каменный цветок» (поэзия) победил автор из Тюмени Андрей Маркиянов со сборником стихов «Долг».
В номинации «Данила-мастер» (публицистика) признан лучшим Владимир Сутырин (Екатеринбург) за серию «Жизнь замечательных уральцев» — «Бажов. Биографическое повествование».
Писатель из Полевского Галина Пигалева с книгой «Спасатель сказочного мира» победила в номинации «Серебряное копытце» (литература для детей).
В номинации «Польза дела» (культурные творческие проекты) премии удостоен коллектив гимназии № 18 Нижнего Тагила с проектом «Литературно-художественный бал» (Ольга Ахметова, Игорь Юрлов, Ольга Сергеева, Тамара Казаченко, Лилия Пугина).
По данным председателя правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Бориса Долинго, в этом году на соискание премии поступило 143 работы. В короткий список вошли 30 претендентов. Размер премии — 100 тыс. рублей, сообщает портал Екатеринбург.рф.
Литературная премия имени Павла Петровича Бажова была учреждена в 1999 году Екатеринбургским отделением Союза писателей России и Фондом Тимофеева в память о выдающемся писателе и публицисте. Это старейшая и наиболее статусная литературная награда в Свердловской области, в литературных кругах ее называют «уральской нобелевкой». С 2021 года премия получила общенациональный статус, а в 2022-м выросла до масштабов большого фестиваля.
В разные годы лауреатами премии имени Павла Бажова становились Владислав Крапивин, Алексей Иванов, Ольга Славникова, Юрий Казарин, Николай Коляда, Ярослава Пулинович, Игорь Сахновский и другие авторы.