Дзюдоисты Узбекистана участвуют в Большом шлеме в ОАЭ

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Узбекистанцы принимают участие в стартующем сегодня в Абу-Даби (ОАЭ) турнире Большого шлема по дзюдо, сообщает НОК.
По традиции в стартовый день соревнований на татами поднимутся дзюдоисты в легкой весовой категории.
Узбекистанцы начнут борьбу против следующих соперников:
−60 кг: Камолиддин Бахтиёров — Лука Модебадзе (Грузия) / Фелипе Дакруз (Ливан);
−60 кг: Самариддин Кучкоров — Диего Исмаель (Бразилия);
−66 кг: Мухриддин Тиловов — Лука Кажжиано (Италия) / Адилбек Берикули (Казахстан);
−66 кг: Исмоил Нишонбоев — Рашад Елкиев (Азербайджан).
Соревнования продлятся до 13 октября.