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Дзюдоисты Узбекистана участвуют в Большом шлеме в ОАЭ

Сегодня, в стартовый день, на татами выйдут четыре узбекистанца. Всего республику представляют 17 спортсменов.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Узбекистанцы принимают участие в стартующем сегодня в Абу-Даби (ОАЭ) турнире Большого шлема по дзюдо, сообщает НОК.

По традиции в стартовый день соревнований на татами поднимутся дзюдоисты в легкой весовой категории.

Узбекистанцы начнут борьбу против следующих соперников:

−60 кг: Камолиддин Бахтиёров — Лука Модебадзе (Грузия) / Фелипе Дакруз (Ливан);

−60 кг: Самариддин Кучкоров — Диего Исмаель (Бразилия);

−66 кг: Мухриддин Тиловов — Лука Кажжиано (Италия) / Адилбек Берикули (Казахстан);

−66 кг: Исмоил Нишонбоев — Рашад Елкиев (Азербайджан).

Соревнования продлятся до 13 октября.