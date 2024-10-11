Создатели сатирического сериала сами выкопали могилу «депутату Наливкину»

Ранее сообщалось, что Андрей Клочков и продюсер сериала Семён Вавилов обвиняются по двум уголовным статьям: хулиганство (ч. 3 ст. 213 УК РФ) и изготовление взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Эти обвинения возникли в связи с одним из видеороликов про Наливкина, где вымышленный депутат стреляет из бутафорского гранатомёта. Шутки, которые вызывали смех у зрителей по всей стране, теперь могут обернуться для их создателей тюремным заключением сроком до 15 лет.