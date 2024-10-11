Создатели сатирического сериала сами выкопали могилу «депутату Наливкину»

В четверг, 10 октября, под Уссурийском состоялись похороны Андрея Неретина, который стал известен на всю страну благодаря роли Виталия Наливкина, председателя несуществующего исполнительного комитета города Уссурийска. На похоронах присутствовал узкий круг знакомых покойного, в основном создатели того самого сатирического шоу BARAKuda на YouTube. Они же сами выкопали могилу.
Место захоронения пока не раскрывается, однако друзья Неретина планируют установить надгробный памятник на его могиле в будущем. Андрей Неретин скончался на прошлой неделе в возрасте 48 лет. Смерть наступила от естественных причин, связанных с обострением хронических заболеваний, хотя конкретные детали не были озвучены.
Андрей Клочков, автор и режиссёр проекта «Баракуда», сообщил, что команда, создававшая сериал, не знает родственников Неретина и взяла на себя все расходы по организации похорон. Он уточнил, что место захоронения находится в Уссурийском районе и памятник будет установлен через год после осадки земли.
Ранее сообщалось, что Андрей Клочков и продюсер сериала Семён Вавилов обвиняются по двум уголовным статьям: хулиганство (ч. 3 ст. 213 УК РФ) и изготовление взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Эти обвинения возникли в связи с одним из видеороликов про Наливкина, где вымышленный депутат стреляет из бутафорского гранатомёта. Шутки, которые вызывали смех у зрителей по всей стране, теперь могут обернуться для их создателей тюремным заключением сроком до 15 лет.
Подробно о судьбе Андрея Неретина, игравшего депутата Виталия Наливкина, «АиФ-Приморье» писал в своём недавнем материале.