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Ставший съемочной площадкой фильма ужасов дворец продается в Щучинском районе

В Щучинском районе продают дворец, где снимали фильм ужасов
Источник: Комсомольская правда

Ставший съемочной площадкой фильма ужасов дворец продается в Щучинском районе. Информация размещена на сайте gostorg.by.

В сообщении сказано, что дворцово-парковый комплекс Святополк-Четвертинских, расположенный в городском поселке Желудок Гродненской области был выставлен на торги. Речь идет о нескольких постройках на участке площадью 10,4015 гектаров. Указываются административно-лабораторный корпус, склады, караульное, а также бытовое помещение.

Начальная цена указана в 304 тысячи белорусских рублей. Проведение торгов запланировано на 29 октября на 11.00. Они состоятся в Гродно по улице Врублевского, 3 кабинет 209.

В 2010 году во дворцово-парковом комплексе Святополк-Четвертинских снималась большая часть белорусского фильма ужасов «Масакра».

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