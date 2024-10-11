Ставший съемочной площадкой фильма ужасов дворец продается в Щучинском районе

В сообщении сказано, что дворцово-парковый комплекс Святополк-Четвертинских, расположенный в городском поселке Желудок Гродненской области был выставлен на торги. Речь идет о нескольких постройках на участке площадью 10,4015 гектаров. Указываются административно-лабораторный корпус, склады, караульное, а также бытовое помещение.