В Казани введут ограничение движения по ряду улиц из-за саммита БРИКС. На некоторых участках изменят схему движения транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Теперь левые повороты будут разрешены на улице Кызыл Татарстан. Знак «Движение прямо» установят на улицах Вишневского на пересечениях с улицами Подлужной, Николая Ершова, Чехова, Лесгафта, Калинина, Тихомирнова, Петербургской, по ул. Назарбаева на пересечениях с улицами Островского, Спартаковской, Марселя Салимжанова, Хади Такташа при движении от моста Миллениум в направлении улицы Тукая.
С 6:00 до 21:00 с 19 по 24 октября запретят движение транспортных средств весом более пяти тонн по улицам Меховщиков, Девятаева, Мазита Гафури, Ирек, Кызыл Татарстан и Татарстан. А с 0:00 18 октября до 23:59 24 октября перекроют дорогу от проспекта Победы до улицы Парина, у въезда на парковку возле дома № 95 по Оренбургскому тракту и вдоль улицы Петербургской.
Полностью недоступна будет проезжая часть с 00:00 22 октября по 23:59 24 октября. Речь идет об участках от улицы Жуковского до Япеева, от Дзержинского до Касаткина и Бассейной, от Бехтерева до Джержинского, от Большой Красной до Дзержинского, от площади Первого мая до Нужина. Также при необходимости могут внести дополнительные ограничения и дополнить изменениями.
Напомним, в Казани продлили ограничения на движение по улицам Дементьева и Тэцевская. Там все еще продолжается ремонт магистрального тепловода.