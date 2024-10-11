В Казани введут ограничение движения по ряду улиц из-за саммита БРИКС

Полностью недоступна будет проезжая часть с 00:00 22 октября по 23:59 24 октября. Речь идет об участках от улицы Жуковского до Япеева, от Дзержинского до Касаткина и Бассейной, от Бехтерева до Джержинского, от Большой Красной до Дзержинского, от площади Первого мая до Нужина. Также при необходимости могут внести дополнительные ограничения и дополнить изменениями.