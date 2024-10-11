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Хабаровские водолазы отправились на поиски пропавшего на Уссури

Предположительно, мужчина выпал из лодки на реке Уссури в районе села Аргунское при столкновении двух маломерных судов.

Источник: МЧС РФ

Запрос на оказание помощи в поисках 45-летнего мужчины поступил от сотрудников полиции. По их информации, он предположительно выпал из лодки на реке Уссури в районе с. Аргунское при столкновении двух маломерных судов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровсокму краю.

Группа водолазного подразделения поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в составе 5 человек с необходимым снаряжением и лодкой направились в район имени Лазо для проведения поисковых работ на реке.

МЧС