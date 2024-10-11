Хабаровские водолазы отправились на поиски пропавшего на Уссури

Запрос на оказание помощи в поисках 45-летнего мужчины поступил от сотрудников полиции. По их информации, он предположительно выпал из лодки на реке Уссури в районе с. Аргунское при столкновении двух маломерных судов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровсокму краю.