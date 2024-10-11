В Самаре завершение строительства планетария перенесено на 2026 год

Срок сдачи строящегося в Самаре возле музея «Самара Космическая» планетария по объективным причинам перенесен на 2026 год.
Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях депутат Государственной думы Александр Хинштейн, проведший 10 октября рабочее совещание по строительству планетария с исполняющим обязанности главы Самары Иваном Носковым.
Участники совещания детально обсудили концепцию планетария и его будущее наполнение, а также текущие проблемы по строительству. Весь дальнейших ход работ Иван Носков взял под свой личный контроль.
Строить планетарий начали в 2021 году. Площадь планетария с двумя подземными этажами и тремя надземными этажами составит 5728 квадратных метров. Звездный зал с 18-метровым куполом на 224 зрителей будет располагаться на третьем этаже. На крыше оборудуют астроплощадку для открытых наблюдений. Также в планетарии разместят конференц-зал на 100 человек, и студию для изучения космонавтики и астрономии.