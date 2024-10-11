Фотофакт: полярное сияние наблюдалось в Беларуси

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Полярные сияния можно было увидеть в четверг вечером в ряде регионов Беларуси.
В частности, это атмосферное явление наблюдали жители деревне Скрыплицы Могилевской области.
Помимо того, сияние фиксировали и очевидцы в других регионах Земли, для которые это явления не характерно.
Полярное сияние возникает в верхних слоях атмосферы, когда в них проникают заряженные частицы солнечного ветра, что и дает специфическое свечение в небе.
Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в четверг на Земле могут начаться сильные магнитные бури.
Причиной возмущений геомагнитного поля Земли стала вспышка на Солнце 9 октября, которая сопровождалась крупным выбросом плазмы точно по линии Солнце-Земля.
Накануне вечером стало известно, что выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце дошли до Земли. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщал, что зона полярных сияний стремительно перемещается в сторону средних широт.
Согласно прогнозам, Земле предстоит оставаться в облаке солнечной плазмы как минимум еще два дня.