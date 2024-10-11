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Фотофакт: полярное сияние наблюдалось в Беларуси

Ранее синоптики предупреждали о том, что магнитные бури могут вызывать полярные сияния в нехарактерных для этого явления широтах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Полярные сияния можно было увидеть в четверг вечером в ряде регионов Беларуси.

В частности, это атмосферное явление наблюдали жители деревне Скрыплицы Могилевской области.

Помимо того, сияние фиксировали и очевидцы в других регионах Земли, для которые это явления не характерно.

Полярное сияние возникает в верхних слоях атмосферы, когда в них проникают заряженные частицы солнечного ветра, что и дает специфическое свечение в небе.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в четверг на Земле могут начаться сильные магнитные бури.

Причиной возмущений геомагнитного поля Земли стала вспышка на Солнце 9 октября, которая сопровождалась крупным выбросом плазмы точно по линии Солнце-Земля.

Накануне вечером стало известно, что выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце дошли до Земли. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщал, что зона полярных сияний стремительно перемещается в сторону средних широт.

Согласно прогнозам, Земле предстоит оставаться в облаке солнечной плазмы как минимум еще два дня.