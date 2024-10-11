Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем республики

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей региона с Днем республики. Он отметил, что Башкирия сейчас — это опора России, являющаяся крупным промышленным, сельскохозяйственным, научным, образовательным, культурным, спортивный центром страны.
— Это место, где хочется растить детей, — сказал Хабиров.
Он выразил надежду, что Башкирия и дальше будет становиться лучше и становится комфортнее для гостей, решивших приехать в цветущий край.
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