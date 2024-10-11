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Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем республики

Руководитель региона назвал Башкирию местом, где хочется растить детей
Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей региона с Днем республики. Он отметил, что Башкирия сейчас — это опора России, являющаяся крупным промышленным, сельскохозяйственным, научным, образовательным, культурным, спортивный центром страны.

— Это место, где хочется растить детей, — сказал Хабиров.

Он выразил надежду, что Башкирия и дальше будет становиться лучше и становится комфортнее для гостей, решивших приехать в цветущий край.

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