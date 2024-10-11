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Тайну загадочных блоков у кинотеатра «Гигант» раскрыли организаторы фестиваля «Анимур»

9 октября у кинотеатра «Гигант» появились несколько прямоугольных белых конструкций, которые сразу же привлекли внимание хабаровчан. Однако на следующий день белые коробки преобразились: на них нанесли красочные граффити.

Как оказалось, конструкции с граффити — это часть оформления Международного фестиваля анимационного кино «Анимур», который пройдет в «Гиганте» с 1 по 4 ноября.

«Такой разнообразный иллюстративный диапазон выбран специально. Таков наш фестиваль изнутри: на событие приходят разные люди с разными вкусами и смотрят на экране настолько отличающиеся друг от друга работы, что иногда от просмотренного остается шквал эмоций», — рассказал арт-директор фестиваля Константин Сахно.

По задумке организаторов, проект с граффити — это антракт перед самим фестивалем. Перед входом зритель может узнать о том, что будет на самом событии и что пытаются донести до него авторы.

кино