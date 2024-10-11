Тайну загадочных блоков у кинотеатра «Гигант» раскрыли организаторы фестиваля «Анимур»

Как оказалось, конструкции с граффити — это часть оформления Международного фестиваля анимационного кино «Анимур», который пройдет в «Гиганте» с 1 по 4 ноября.
«Такой разнообразный иллюстративный диапазон выбран специально. Таков наш фестиваль изнутри: на событие приходят разные люди с разными вкусами и смотрят на экране настолько отличающиеся друг от друга работы, что иногда от просмотренного остается шквал эмоций», — рассказал арт-директор фестиваля Константин Сахно.
По задумке организаторов, проект с граффити — это антракт перед самим фестивалем. Перед входом зритель может узнать о том, что будет на самом событии и что пытаются донести до него авторы.