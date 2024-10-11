Студентка из Новосибирска рассказала, как спасала избы на Русском Севере

Также Юлия рассказала о том, что люди здесь передвигаются на лодках из-за извилистого берега. В основном, они приезжают на все лето, зимой уезжают. У некоторых есть свой скот. В Вершино участники экспедиции заметили стенд, на котором местные оставляют свои объявления. Кто-то делает выпечку, заготовки, сыр, творог.