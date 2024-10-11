Студентка из Новосибирска рассказала, как спасала избы на Русском Севере

Студентка из Новосибирска Юлия Патракова поучаствовала в экспедиции на Русском Севере. О своем интересном опыте девушка рассказала журналисту АиФ-Новосибирск.
Юлия учится в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова. Около года она мечтала поехать в подобную поездку, а потом случайно выпал шанс поехать в Кенозерье (культурный ландшафт в Кенозерском национальном парке в Архангельской области).
На тот момент парк подавал заявку на получение статуса всемирного наследия ЮНЕСКО.
Команде студентов предстояло сделать фотофиксацию зданий. Им нужно было посетить как можно больше деревень и зафиксировать здания, которые там есть.
По словам сибирячки, Кенозерово довольно большое, населенных пунктов много, поэтому работы было достаточно. Участники экспедиции побывали в селах Тырышкино и Вершинино, деревнях Ведягина и Коицына, Порженском и Почозерском погостах.
«Погостами в этих местах называют не кладбища, а церковные комплексы, которые были не только духовными центрами, но и культурными, торговыми и социальными. В них решались различные вопросы, связанные с жизнью деревни, такие своеобразные вече», — объяснила Юлия.
«И часто речь не про деньги — многие выкупают участок с землей, на котором стоит историческая изба, и сносят все, чтобы на месте построить новый коттедж», — объяснила собеседница.
Для ребят во время экспедиции самым трудным оказались бытовые условия, так как они не были готовы к отсутствию связи.
«Сейчас все это очень весело вспоминать, как мы чуть ли не дрались за сгущенку, допоздна играли в “Мафию” возле костра, собирали ягоды и грибы, воевали с комарами, слепнями и так далее», — отметила сибирячка.
Также Юлия рассказала о том, что люди здесь передвигаются на лодках из-за извилистого берега. В основном, они приезжают на все лето, зимой уезжают. У некоторых есть свой скот. В Вершино участники экспедиции заметили стенд, на котором местные оставляют свои объявления. Кто-то делает выпечку, заготовки, сыр, творог.