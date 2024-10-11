Всестороннее развитие: что такое фиджитал-спорт и чем он так полезен для детей

Фиджитал-спорт — новый тренд в области здоровья и фитнеса, который сочетает в себе элементы физической активности и виртуальные состязания. Он особенно популярен среди детей, так как помогает им не только развивать физическую активность, но и прокачивать технические навыки, а также улучшать психоэмоциональное состояние. «Вечерняя Москва» узнала у фитнес-тренера, физиолога Никиты Скрипника, что это такое, как влияет на детей и с какого возраста можно заниматься таким видом активности.
Что такое фиджитал-спорт
Фиджитал-спорт — это своеобразное двоеборье. Он сочетает киберспортивную дисциплину и ее аналог в традиционном спорте. Например, если это командная игра в Counter-Strike, то дети могут с этим же счетом доигрывать партию в лазертаге.
По словам эксперта, фиджитал-спорт — это объединение соревновательной физической деятельности и киберспорта. С точки зрения спортивной физиологии это такой же полноценный спорт.
— Все нервно-мышечные связи и тренировочные процессы в киберспорте поддаются объяснению и логически похожи на стандартные процессы классического спорта. Поэтому в данном виде фиджитал-спорт подразумевает прохождение условно-спортивных дисциплин, — рассказал он.
Фиджитал-спорт — это соединение двух аналогичных видов и дисциплин с точки зрения цифровизации и физического воздействия на организм. Командная игра происходит не только в привычном месте за компьютером, но и переходит в полевые условия, отметил специалист.
— К каждой из дисциплин фиджитал-спорта нужно готовиться отдельно, налаживать нервно-мышечные связи и командную игру. Это своеобразный триатлон, который объединяет в себе два вида спорта, — сообщил Скрипник.
По его мнению, фиджитал-спорт способствует умственному и физическому развитию детей. Однако важно учитывать, что фиджитал-спорстмены будут уступать в подготовке киберспортсменам.
— Однозначно для детей такой вид физической и умственной деятельности важен, потому что они не будут большое количество времени сидеть за компьютером. Но с точки зрения отдельной киберспортивной дисциплины результаты у таких детей могут быть ниже. Например, если человек занимается профессионально велоспортом, то он не будет отличным триатлонистом. Потому что там кроме велосипеда есть другие дисциплины, в которых он не будет показывать отличные результаты. Классические киберспортсмены будут на голову выше, чем те ребята, которые занимаются фиджитал-спортом, — считает собеседник «ВМ».
Фитнес-тренер уверен, что фиджитал-спортом можно заниматься с раннего возраста.
— Фиджитал-спортом можно заниматься с четырех-пяти лет, потому что эта дисциплина способствует общему развитию. Это доступно детям с раннего возраста. Фиджитал-спорт позволяет детям развивать свой соревновательный дух, работать в команде и развиваться физически. Часто бывает трудно мотивировать ребенка заниматься физически, потому что его удовлетворяют успехи в онлайн-играх. А фиджитал-спорт поможет родителям оторвать его от компьютера, — подытожил Скрипник.