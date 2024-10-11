Всестороннее развитие: что такое фиджитал-спорт и чем он так полезен для детей

— Однозначно для детей такой вид физической и умственной деятельности важен, потому что они не будут большое количество времени сидеть за компьютером. Но с точки зрения отдельной киберспортивной дисциплины результаты у таких детей могут быть ниже. Например, если человек занимается профессионально велоспортом, то он не будет отличным триатлонистом. Потому что там кроме велосипеда есть другие дисциплины, в которых он не будет показывать отличные результаты. Классические киберспортсмены будут на голову выше, чем те ребята, которые занимаются фиджитал-спортом, — считает собеседник «ВМ».