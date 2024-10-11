В Авиастроительном районе Казани на протяжении семи часов не было света. Информацию об этом подтвердили в Сетевой компании.
Речь идет о домах на улицах Малая Печорская, Дементьева, 2-ая Ленинградская, Побежимова, Академика Павлова, Максимова, Лечебная. Отключение произошло 10 октября в 15:10. Подачу планировали восстановить в течение трех часов, однако сделать этого не удалось.
Напомним, в Казани продлили ограничения на движение по улицам Дементьева и Тэцевская. Там все еще продолжается ремонт магистрального тепловода.