Китайская делегация посетила гимназию № 183 Советского района Казани

На сегодня в данной гимназии китайский язык изучают 830 учеников, преподаванием занимаются три учителя. Программа была введена в 2018 году. Также в учреждении открыли три вокальные группы, театральную студию и хор с репертуаром на китайском языке. В последние три года обучающиеся гимназии становились победителями и призерами республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку и победителями международных конкурсов на китайском языке.