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Китайская делегация посетила гимназию № 183 Советского района Казани

Стороны подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве в учебном и методическом обменах.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Казань посетили около 30 делегатов средней школы при Хунаньском педагогическом университете китайского города Чанша. Они прибыли в столицу Татарстана по приглашению гимназии № 183 Советского района, с которой сотрудничают с 2019 года. Во время визита стороны подписали пятилетнее соглашение об учебном и методическом обменах.

В делегацию вошли директор китайской школы господин Щие Йонгхонг, его заместители, учитель английского языка и ученики. Гости побывали на уроках китайского и русского языков, занятиях в арт-студии гимназии, мастер-классах, посетили малый Сабантуй и концерты. Для делегации провели экскурсии по Казани, Иннополису, Раифскому монастырю, планетарию Казанского федерального университета им. А. А. Леонова, дендрарию и ботаническому саду вуза. Также гости ознакомились с работой гимназии № 19 Приволжского района и лицея № 79 Советского района.

Делегаты проживали в семьях учеников гимназии № 183. Они впервые приехали в Россию и высоко оценили гостеприимство.

Напомним, соглашение о сотрудничестве стороны подписали в 2019-м. Эти годы они проводили совместные уроки, встречались в онлайн-формате, учителей гимназии приглашали в Чаншу на стажировку по английскому и китайскому языкам. Делегация приехала в столицу РТ с ответным визитом — до этого Китай посещали педагоги и ученики гимназии № 183.

На сегодня в данной гимназии китайский язык изучают 830 учеников, преподаванием занимаются три учителя. Программа была введена в 2018 году. Также в учреждении открыли три вокальные группы, театральную студию и хор с репертуаром на китайском языке. В последние три года обучающиеся гимназии становились победителями и призерами республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку и победителями международных конкурсов на китайском языке.

образование