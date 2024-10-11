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Фигуры из искусственной травы установили на бульваре Гагарина в Иркутске

Жителей и гостей города просят не лазить по конструкциям
Источник: Комсомольская правда

На бульваре Гагарина в областном центре установили несколько топиарных фигур. Из искусственной травы соорудили рояль, земной шар, контрабасиста, трубача и саксофониста. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Жителей города просят не залазить на фигуры. Пресс-служба администрации города Иркутска

— Конструкция довольно крепкая, но не выдержит лишней нагрузки. Убедительная просьба к жителям и гостям города — не лазить по фигурам и бережно относиться к муниципальному имуществу, — прокомментировала директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.

До конца года установят еще несколько скульптур. Пресс-служба администрации города Иркутска

В основе каркаса — металлические элементы. Позже под каждой скульптурой сделают площадку из тротуарной плитки. А до конца 2024 года специалисты поставят еще две скульптуры гитаристов.

Под каждой фигурой скоро сделают площадку. Пресс-служба администрации города Иркутска

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в ночь на 11 октября жители Приангарья увидели северное сияние. Небо окрасилось в яркие цвета из-за сильной магнитной бури.