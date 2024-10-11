Фигуры из искусственной травы установили на бульваре Гагарина в Иркутске

— Конструкция довольно крепкая, но не выдержит лишней нагрузки. Убедительная просьба к жителям и гостям города — не лазить по фигурам и бережно относиться к муниципальному имуществу, — прокомментировала директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.