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Омичам будут платить за раскрытие виновников лесных пожаров

За каждого поджигателя сумма вознаграждения составит 5 тыс рублей
Источник: Комсомольская правда

Власти решили ввести денежное вознаграждение омичам, которые предоставят достоверную информацию о лесных поджигателях. Такое решение принял губернатор Виталий Хоценко.

Правильство Омской области уже утвердило порядок выплаты вознаграждения за сообщения о гражданах, которые виновны в природных пожарах на территории региона.

Если в полиции подтвердят виновность человека в лесном пожаре, то омичи получат 5 тыс. рублей с учетом НДФЛ.

Деньги будут выделяться из резервного фонда регионального правительства.

Ранее мы писали, что с омичей взыскали 113 тысяч рублей за лесные пожары.