Омичам будут платить за раскрытие виновников лесных пожаров

Власти решили ввести денежное вознаграждение омичам, которые предоставят достоверную информацию о лесных поджигателях. Такое решение принял губернатор Виталий Хоценко.
Правильство Омской области уже утвердило порядок выплаты вознаграждения за сообщения о гражданах, которые виновны в природных пожарах на территории региона.
Если в полиции подтвердят виновность человека в лесном пожаре, то омичи получат 5 тыс. рублей с учетом НДФЛ.
Деньги будут выделяться из резервного фонда регионального правительства.
Ранее мы писали, что с омичей взыскали 113 тысяч рублей за лесные пожары.