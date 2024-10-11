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Потерявшегося в болотистой местности мужчину нашли в Ганцевичском районе

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе в болотистой местности спасли потерявшегося мужчину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Спасатели 10 октября ближе к 19.00 получили информацию о том, что в болотистой местности недалеко от деревни Сукач потерялся мужчина. Была организована поисковая операция. Спустя несколько часов она принесла результат. Потерявшегося около четырех часов утра нашли работники МЧС вместе с ПСО «Ангел».

Мужчине медицинская помощь не понадобилась.