Потерявшегося в болотистой местности мужчину нашли в Ганцевичском районе

Спасатели 10 октября ближе к 19.00 получили информацию о том, что в болотистой местности недалеко от деревни Сукач потерялся мужчина. Была организована поисковая операция. Спустя несколько часов она принесла результат. Потерявшегося около четырех часов утра нашли работники МЧС вместе с ПСО «Ангел».



Мужчине медицинская помощь не понадобилась.