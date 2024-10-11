Спасатели 10 октября ближе к 19.00 получили информацию о том, что в болотистой местности недалеко от деревни Сукач потерялся мужчина. Была организована поисковая операция. Спустя несколько часов она принесла результат. Потерявшегося около четырех часов утра нашли работники МЧС вместе с ПСО «Ангел».
Мужчине медицинская помощь не понадобилась.
Потерявшегося в болотистой местности мужчину нашли в Ганцевичском районе
11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе в болотистой местности спасли потерявшегося мужчину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.
Спасатели 10 октября ближе к 19.00 получили информацию о том, что в болотистой местности недалеко от деревни Сукач потерялся мужчина. Была организована поисковая операция. Спустя несколько часов она принесла результат. Потерявшегося около четырех часов утра нашли работники МЧС вместе с ПСО «Ангел».