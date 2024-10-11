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«Уральские авиалинии» задержали несколько рейсов из-за непогоды в Екатеринбурге

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября, УралПолит.Ru. В связи с обильным снегом и сильным ветром в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово прошедшей ночью, а также в течение сегодняшнего дня было задержано несколько рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Уральские авиалинии».

Из-за непогоды было скорректировано расписание рейсов из Екатеринбурга в Иркутск, Хабаровск, Сочи и Ереван.

В авиакомпании рассказали, что при температурах ниже +5 градусов и выпадении осадков каждый самолет обязан пройти обработку противообледенительной жидкостью. Это, в свою очередь, увеличивает время подготовки к вылету. Таким образом, возможны задержки авиарейсов до 30−40 минут.

УралПолитRu напоминает, что вчера, 10 октября, Свердловскую область накрыл снегопад. В связи с этим региональное МЧС выпускало предупреждение о метели.