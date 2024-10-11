«Уральские авиалинии» задержали несколько рейсов из-за непогоды в Екатеринбурге

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября, УралПолит.Ru. В связи с обильным снегом и сильным ветром в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово прошедшей ночью, а также в течение сегодняшнего дня было задержано несколько рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Уральские авиалинии».