Холодные ночи и потепление днем: синоптики рассказали о погоде в Прикамье на выходные

«На всей территории края ожидается ясная погода со слабыми ветрами или полный штиль, лишь в ночь на субботу облачность еще сохранится на юго-востоке. В ночь на субботу −4…-9˚, в низких местах по северу и востоку температура опустится до −10…-12˚, а днем воздух прогреется от 0…+1˚ на востоке и юго-востоке края до +3…+5˚ на северо-западе. В Перми ожидается до +3˚», — рассказали в с ГИС-центре.
По информации синоптиков особенно холодно будет в ночь на воскресенье: в Перми −7…-9˚, а по краю −5…-10˚. В низких местах на востоке региона до −13˚. Но днем ожидается потепление: по краю до +2…+7˚, а в Перми до +5˚.
В среднем температура воздуха в выходные дни прогнозируют ниже нормы на 5−8˚.
В первые дни следующей недели влияние антициклона сохранится и в регионе будет по-прежнему малооблачно и безветренно. Однако ночи будут холодными особенно на юге Прикамья (-4…-9˚). В то же время днем существенно потеплеет — до +5…+9˚.
Напомним, в ночь на 10 октября в Прикамье прошел снегопад. Больше всего осадков выпало в Лысьве. По данным ГИС-центра ПГНИУ, на метеостанции зафиксировали снежный покров высотой 15 см.