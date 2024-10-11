Холодные ночи и потепление днем: синоптики рассказали о погоде в Прикамье на выходные

«На всей территории края ожидается ясная погода со слабыми ветрами или полный штиль, лишь в ночь на субботу облачность еще сохранится на юго-востоке. В ночь на субботу −4…-9˚, в низких местах по северу и востоку температура опустится до −10…-12˚, а днем воздух прогреется от 0…+1˚ на востоке и юго-востоке края до +3…+5˚ на северо-западе. В Перми ожидается до +3˚», — рассказали в с ГИС-центре.