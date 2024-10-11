Почему раньше времени объявили охоту на енотов

В нашем крае у енотов естественных врагов, кроме собак, нет, поэтому акклиматизация в 50-х годах прошла успешно. Их всеядность — залог его выживания. Весной и летом едят насекомых, лягушек, змей, рыбу и птицу. Ближе к зиме — ягоды и орехи. Больше того, полоскуны обладают высоким звериным интеллектом и легко адаптируются к разным климатическим условиям. Свои жилища (часто их несколько) устраивают в дуплах, но могут занимать норы других животных.