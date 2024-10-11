Почему раньше времени объявили охоту на енотов

Причиной стало стремительное увеличение популяции. Но кому мешают милые сообразительные пушистики? Зачем вообще на них охотиться, если шубу не продать, а мясо несъедобно? Или все же их нашествия действительно несут опасность? Подробнее о кубанских енотах и почему их считают злостными вредителями — читайте в нашем материале.
Американский пришелец.
Хищное млекопитающее появилось в Краснодарском крае еще в 50-х годах ХХ века. Енотов завезли на территорию Кубани и Северного Кавказа из США и Канады для обогащения местной фауны. Правда, несмотря на предупреждения о возможном вреде. Уже к 1970 году общая площадь поселений енотов в крае достигла 780 тысяч гектаров численностью в 2−3 тысячи особей.
В нашем крае у енотов естественных врагов, кроме собак, нет, поэтому акклиматизация в 50-х годах прошла успешно. Их всеядность — залог его выживания. Весной и летом едят насекомых, лягушек, змей, рыбу и птицу. Ближе к зиме — ягоды и орехи. Больше того, полоскуны обладают высоким звериным интеллектом и легко адаптируются к разным климатическим условиям. Свои жилища (часто их несколько) устраивают в дуплах, но могут занимать норы других животных.
Наглость — второе счастье.
Часто мы умиляемся, просматривая видео с милыми енотиками в соцсетях. Но, например, для туристов во время походов еноты — самые настоящие вредители. С легкостью пробираются в палатки, воруют еду и портят снаряжение.
«От них нет спасения, приходится предпринимать “меры безопасности”, — рассказывает гид Александр Ерохин. — Еноты умные, забираются прямо в палатки, с легкостью находят все съестное. Однажды мы забыли спрятать котелки с кашей, так семейство енотов их опустошило в минуты — две взрослые особи привели целый выводок малышей, чтобы поужинать».
Да и в целом еноты легко приспосабливаются к жизни вблизи человека. В условиях, когда они проживают рядом с урбанизированной местностью, становятся постоянными гостями жилых домов и мест размещения бытовых отходов. Бандиты в масках подкидывают проблем владельцам дач, совершают набеги, громят и роются в мусорках, расхищают огороды и загоны с курами. Отсюда — постоянные жалобы на их нашествия.
Убивают из спортивного интереса.
Охота на енотов в России распространяется локально, практикуется только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Однако престижем мясо енота среди охотников не славится из-за жесткости, а мех — из-за низкой закупочной цены. Потому все держится на спортивном интересе.
Чтобы поохотиться, энтузиасты должны иметь охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и разрешение на право ношения и хранения оружия. Кроме того, обязательно нужно руководствоваться действующими правилами охоты на территории РФ", — уточняют в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.
Например, запрещено «использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами», «применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом»
На особо охраняемых природных территориях охота на енотов запрещена.
«Охота усиливает антропогенный прессинг на объекты животного мира (включая фактор беспокойства), и без того ощутимый в связи с рекреационным освоением территории. И важно понимать, что проблема распространения такого инвазивного вида, как енот-полоскун, должна решатся не путем уничтожения отдельных особей, а путем комплексных мер, направленных на минимизацию вреда, который они могут нанести биоразнообразию природной территории», — уточняет государственный инспектор в области охраны окружающей среды Реваз Пруидзе.
На семь бед — один енот.
Эксперты уточняют, что еноты обитают зачастую именно там, где число других особей резко сокращается. Они уничтожают фауну водных ресурсов в Кавказских заповедниках: краснокнижных жаб и эндемических тритонов. Еноту даже под силу выгнать из дупла куницу или сову, а из норы лису, шакала или барсука.
«Если зверьку что-то понадобится, он будет готов преодолеть любое препятствие. Не получив желаемое, енот может стать агрессивным к человеку, поцарапать или укусить. Наравне с лисами, он является переносчиком таких заболеваний, как бешенство, энцефалит, гистоплазмоза, африканского трипаносомоза, токсоплазмоза, туляремии, туберкулеза, лептоспироза, чесоточных клещей. Дикие еноты могут быть носителями гельминтов Baylisascaris procyonis, опасных как для человека, так и для других домашних хищников. Так что следует быть осторожнее», — говорит зоолог Игорь Ефремов.
«Необходимо отметить, что скопление енотов-полоскунов и других диких плотоядных животных, возможно только в случае наличия свободного доступа к кормам на территории населенного пункта. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем ограничить доступ к кормам, а также установить стационарные ультразвуковые устройства для их отпугивания», — объясняют в Минприроды Краснодарского края.