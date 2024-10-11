С 14 октября Петербург перейдет на регулярное отопление

Решение о начале отопительного сезона приняли после обращений петербуржцев и метеорологического прогноза погоды, который свидетельствует о планомерном похолодании. Также с понедельника обязаны начать отопительный сезон и перейти на регулярное отопление исполнители коммунальной услуги по отоплению в жилых домах.