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В Ростовской области количество вакансий «удаленки» за год увеличилось на 16%

В сентябре в Ростовской области открыли более 37 тысяч новых вакансий
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сентябрь 2024 года было открыто 37 тысяч новых вакансий. 2,8 тысячи из которых — на «удаленке». Об этом сообщили в hh.ru.

При этом в течение года количество вакансий на «удаленке» увеличивается. Так, за 12 месяцев их прибавилось на 16%. За сентябрь — на 4%.

Чаще всего для работы из дома работодатели ищут специалистов по продажам — 1,8 тысячи вакансий, IT — более 350 предложений, PR — почти 170.

Существенную положительную динамику за год показали профессии в области финансов и бухгалтерии — + 223%, в сельском хозяйстве — + 153%, юристов — 134%.

При этом в 2023 году количество вакансий с так называемым «гибридным» форматом работы в сфере продаж увеличилось в три раза.