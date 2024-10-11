В Ростовской области количество вакансий «удаленки» за год увеличилось на 16%

В Ростовской области за сентябрь 2024 года было открыто 37 тысяч новых вакансий. 2,8 тысячи из которых — на «удаленке». Об этом сообщили в hh.ru.
При этом в течение года количество вакансий на «удаленке» увеличивается. Так, за 12 месяцев их прибавилось на 16%. За сентябрь — на 4%.
Чаще всего для работы из дома работодатели ищут специалистов по продажам — 1,8 тысячи вакансий, IT — более 350 предложений, PR — почти 170.
Существенную положительную динамику за год показали профессии в области финансов и бухгалтерии — + 223%, в сельском хозяйстве — + 153%, юристов — 134%.
При этом в 2023 году количество вакансий с так называемым «гибридным» форматом работы в сфере продаж увеличилось в три раза.