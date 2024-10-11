Дорожные службы в Челябинской области перешли на усиленный режим работы

В Челябинской области выпал первый в этом году снег. Дорожные службы работают в усиленном режиме на федеральных трассах, чтобы обеспечить безопасное движение. В ночь с 10 на 11 октября в горнозаводской зоне было задействовано более 15 единиц спецтехники, включая тракторы МТЗ и комбинированные дорожные машины.
Как сообщили в управлении дорог «Южный Урал», более десятка дорожных машин направлены на борьбу со снегом на трассе М-5, подъезду к Екатеринбургу. Движение по этой трассе остается рабочим. Кроме того, обрабатываются песко-соляной смесью и федеральные трассы Курганской области, такие как Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени, и трасса Екатеринбург-Шадринск-Курган.
В ведомстве рассказали, что несмотря на предупреждения, некоторые автомобилисты все же решили поехать на летней резине, что стало причиной нескольких аварий на трассе М-5 за ночь.