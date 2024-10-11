В этом году в Перми резко увеличился спрос на организаторов свадеб

Более того, спрос на свадебную фото-видеосъемку вырос на 400% в этом году. А предложение от фотографов увеличилось за год в два раза. В среднем 4 часа съемки у пермских фотографов оценивается в 12 тысяч рублей, а найм фотографа на целый день — 45 тысяч рублей.