В этом году в Перми резко увеличился спрос на организаторов свадеб

В сентябре 2024 года спрос на организацию свадеб в Перми вырос на 47% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные исследований популярного сервиса бесплатных объявлений в категории «Услуги».
Пермские невесты все чаще начали обращаться к услугам свадебных специалистов: стилисты, визажисты, парикмахеры. Например, спрос на укладку в этом году вырос на 178%, на прически — на 189%, а на макияж — на 5%. Создание свадебного образа невесты пермячкам обходится примерно в 12 тысяч рублей. Рост спроса спровоцировал и рост предложений. Количество объявлений об услугах бьюти-мастеров выросло в два раза.
Более того, спрос на свадебную фото-видеосъемку вырос на 400% в этом году. А предложение от фотографов увеличилось за год в два раза. В среднем 4 часа съемки у пермских фотографов оценивается в 12 тысяч рублей, а найм фотографа на целый день — 45 тысяч рублей.
Организаторы свадеб так же отличились возрастающей популярностью у современных женихов и невест. К ним стали обращаться на 43% чаще. Предложение от свадебных распорядителей за год увеличилось на 60%. За свою работу они просят в среднем 10−15 тысяч рублей.