Движение трамваев у ТРЦ «Небо» в Нижнем Новгороде запустят до конца года

Также мы сообщали, что дорожные пробки назвали основной проблемой в работе общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Ещё одна из проблем, которую не удалось решить в сентябре и октябре — это нехватку транспортных средств на маршрутах А-69, а также сбои в работе автобусов А-32 и А-34.