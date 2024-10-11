Движение трамваев у ТРЦ «Небо» в Нижнем Новгороде запустят до конца года

Движение трамваев у торгово-развлекательного центра «Небо» в Нижнем Новгороде планируют запустить до конца года. Такое решение связано с тем, что реконструкция трамвайных путей идет с опережающими темпами. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.
Так, ограничение на движение транспорта снимут на улице Белинского от Ошарской до ТРЦ «Небо».
— Кроме этого, до конца года будет запущен трамвайный маршрут от 6-й проходной ГАЗа до Малышева, — подчеркнула специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова.
Напомним, что трамвайный маршрут № 27 временно сократится из-за ремонта трамвайных путей в Нижнем Новгороде. Однако полностью закрывать движение транспорта по улице Бекетова не будут.
Также мы сообщали, что дорожные пробки назвали основной проблемой в работе общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Ещё одна из проблем, которую не удалось решить в сентябре и октябре — это нехватку транспортных средств на маршрутах А-69, а также сбои в работе автобусов А-32 и А-34.