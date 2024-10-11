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Хоценко рассказал о крупной застройке многоквартирных домов, школ и детсадов в Омске

Накануне губернатор провел заседание регионального Архитектурно-градостроительного совета
Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на заседании Архитектурно-градостроительного совета рассмотрел вопросы крупных застроек в Центральном, Ленинском и Кировском округах.

На заседании рассматривалось строительство многоквартирных домов и образовательных учреждений в Центральном и Ленинском округах. Помимо этого, на совете обсудили крупный инвестиционный проект «Заречье», который реализуют в Кировском округе.

Инвестпроект «Заречье» включает в себя 7 многоквартирных домов, а также детский садик и школу. Порядка 5% жилья передадут обманутым дольникам, переселенцам из аварийного и ветхого жилья, а также сиротам.

На заседании уделили особое внимание строительству детского сада на 350 мест и школы на 1122 места. Образовательные учреждения появятся в микрорайоне «Зеленая река».

Виталий Хоценко на совете поддержал строительство 14-этажного дома с подземным паркингом на улице Кемеровская, а также утвердил проект 11-этажного дома на 2-й Трамвайной.

Ранее мы писали, что в центре Омска более 15 гектаров отдали под жилую застройку.