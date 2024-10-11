Мэрия рассказала о новых результатах борьбы с бродячими собаками в Красноярске

«Несмотря на то, что обычно с наступлением холодов и завершением дачного сезона уличных собак в черте Красноярска прибавляется, в этом году городские службы пока не зафиксировали увеличения количества заявок от горожан. За последнюю неделю поступило 49 жалоб на бездомных собак, что меньше, чем в это же время в прошлом году. ​Тем не менее, управляющим организациям и владельцам мусорных контейнеров ещё раз напоминают о необходимости проверить чистоту мест складирования пищевых отходов, закрыть баки крышками, чтобы не провоцировать образования новых стай, особенно возле детских учреждений и общественных мест».