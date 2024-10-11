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Мэрия рассказала о новых результатах борьбы с бродячими собаками в Красноярске

С начала 2024 года в Красноярске отловили 834 бездомных собаки.

Источник: AP 2023

Из них 131 после стерилизации выпустили в среду обитания с биркой на ухе, остальных отдали в добрые руки или оставили на пожизненное содержание в приюте, сообщили в мэрии.

Всего в приютах сейчас за счет бюджета содержат 1 097 собак. Этим животным после отлова ветеринар поставил диагноз «проявление немотивированной агрессивности».

В мэрии отметили, что планомерная работа по сокращению популяции уличных псов дает положительные результаты:

«Несмотря на то, что обычно с наступлением холодов и завершением дачного сезона уличных собак в черте Красноярска прибавляется, в этом году городские службы пока не зафиксировали увеличения количества заявок от горожан. За последнюю неделю поступило 49 жалоб на бездомных собак, что меньше, чем в это же время в прошлом году. ​Тем не менее, управляющим организациям и владельцам мусорных контейнеров ещё раз напоминают о необходимости проверить чистоту мест складирования пищевых отходов, закрыть баки крышками, чтобы не провоцировать образования новых стай, особенно возле детских учреждений и общественных мест».

Напомним, жаловаться на агрессивных псов нужно в службу 005 (223−85−05), чтобы заявка была официально зафиксирована и отловщикам выдали план-задание.

ЖКХ