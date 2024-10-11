Последние теплые выходные с ночным похолоданием прогнозируют в Ростове

На выходных, 12 и 13 октября, последнее тепло еще задержится в Ростове-на-Дону и области, при этом ночи уже будут довольно прохладными. Уточненный прогноз опубликовали синоптики Гидрометцентра.
Погода в донской столице:
12 октября пройдет без существенных осадков. Ветер будет восточным и юго-восточным 6−11 м/с, с порывами до 12−14 м/с. Ночью обещают +10−12, днем — около +20−22 градусов.
13 октября днем временами возможен дождь. Сохранится восточный и юго-восточный ветер 8−13 м/с, с порывами до 15−18 м/с. Ночью ожидается +6−8, днем — будет +11−13.
Погода по Ростовской области:
По ночам ночью прогнозируют от +5 до +13, в воскресенье местами местами будет до +1, в крайних северных районах до −2. Днем воздух в субботу прогреется до +20, по югу до +24, в воскресенье — до +6−11, по югу до +15.