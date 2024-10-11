Мощнейшая в 2024 магнитная буря придет на Землю 11 октября — что ждать белорусам. Подробности сообщили в эфире телеканала «МИР 24».
В сообщении сказано, что на Землю 11 октября обрушиться сильная магнитная буря, которая может стать одной из самых мощных, а также продолжительных за 2024 год. По данным специалистов российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в течение часа на Земле может начаться магнитная буря высшего уровня. Речь идет про уровень G5. Сказано, что космическими аппаратами был зафиксировано ядро выброса.
Врачи в период магнитных бурь и геомагнитных колебаний советуют более бережно относиться к своему здоровью и избегать, по возможности, переутомлений, стрессов, тяжелых физических нагрузок. Кроме того, в указанные периоды может ухудшаться самочувствие. Чаще всего это проявляется в головных болях, чувстве усталости, перепадах давления.
Напомним, что северное сияние было видно в Беларуси в ночь с 10 на 11 октября 2024 года.
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Ранее Белгидромет предупредил о сильных дождях в пятницу 11 октября.
Тем временем синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 12 октября.