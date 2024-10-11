Мощнейшая в 2024 магнитная буря придет на Землю 11 октября - что ждать белорусам

В сообщении сказано, что на Землю 11 октября обрушиться сильная магнитная буря, которая может стать одной из самых мощных, а также продолжительных за 2024 год. По данным специалистов российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в течение часа на Земле может начаться магнитная буря высшего уровня. Речь идет про уровень G5. Сказано, что космическими аппаратами был зафиксировано ядро выброса.